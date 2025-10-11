Tedesco'dan Dorgeles Nene kararı!

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Nene hakkında teknik direktör Domenico Tedesco'dan sürpriz bir karar geldi.





Sezon başında Jose Mourinho'nun onayıyla transfer edilen genç kanat oyuncusu, beklentilerin altında kalan performansına rağmen yeni hocasının güvenini kazandı. Portekizli çalıştırıcının "doğru isim" raporuyla alınan 22 yaşındaki futbolcunun, Tedesco'nun planlarında önemli bir yere sahip olduğu öğrenildi.



DÜZENLİ FORMA ŞANSI VERECEK





İtalyan teknik adamın özellikle Nene'nin topsuz oyundaki katkısından memnun olduğu, takımın genel performansı yükseldikçe oyuncusunun da skor katkısının artacağına inandığı bildirildi. Tedesco'nun, Malili kanat oyuncusuna sezonun ilk yarısında düzenli olarak forma şansı vermeye devam edeceği ifade edildi.

NENE'NİN PERFORMANSI



Bu sezon Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta görev alan Nene, ligde 1 gol ve 1 asist üretti. Tedesco'nun, genç oyuncuyla birebir bir görüşme yaparak moral vereceği öğrenilirken, Başkan Sadettin Saran'ın da futbolcu ile özel bir toplantı planladığı aktarıldı.













