11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Tedesco'dan Dorgeles Nene kararı!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Dorgeles Nene'nin performansından oldukça memnun.

11 Ekim 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Dorgeles Nene kararı!
Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Nene hakkında teknik direktör Domenico Tedesco'dan sürpriz bir karar geldi.

Sezon başında Jose Mourinho'nun onayıyla transfer edilen genç kanat oyuncusu, beklentilerin altında kalan performansına rağmen yeni hocasının güvenini kazandı. Portekizli çalıştırıcının "doğru isim" raporuyla alınan 22 yaşındaki futbolcunun, Tedesco'nun planlarında önemli bir yere sahip olduğu öğrenildi.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI VERECEK

İtalyan teknik adamın özellikle Nene'nin topsuz oyundaki katkısından memnun olduğu, takımın genel performansı yükseldikçe oyuncusunun da skor katkısının artacağına inandığı bildirildi. Tedesco'nun, Malili kanat oyuncusuna sezonun ilk yarısında düzenli olarak forma şansı vermeye devam edeceği ifade edildi.



NENE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta görev alan Nene, ligde 1 gol ve 1 asist üretti. Tedesco'nun, genç oyuncuyla birebir bir görüşme yaparak moral vereceği öğrenilirken, Başkan Sadettin Saran'ın da futbolcu ile özel bir toplantı planladığı aktarıldı.



 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
