Taylan Antalyalı: "Galatasaray'da hedefler bitmez!"

Taylan Antalyalı, Marsilya'yı 4-2 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı: 'Galatasaray'da hedefler bitmez!'
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25 Kasım 2021 23:35
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Marsilya'yı 4-2 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Taylan Antalyalı'nın sözleri:

"Gruptan çıkmayı garantiledik, şimdi lider çıkmak istiyoruz. Galatasaray'da hedefler bitmez.

Derbiler çok önemliydi. Burada kazanmak istiyorduk. İyi de oynadık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. 3 gün sonrasında böyle zorlu bir maça çıkmak ve kazanmak kolay değildi. Hepimiz çok iyi hazırlandık. Taraftarımız sürekli arkamızdaydı. Umarım Roma'da kazanır ve lider çıkarız.

Deplasman Lazio, zor bir deplasman, iyi takım. İyi oyun ve istediğimiz skorla ayrılacağımıza inanıyorum."


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