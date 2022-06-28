Tayfur Bingöl'den flaş paylaşım

Beşiktaş'ın sol bek transferi için adaylarından biri olan Alanyasporlu Tayfur Bingöl, sosyal medyadan dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'den flaş paylaşım
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28 Haziran 2022 08:22
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. Bingöl, Beşiktaş'a transfer olmanın hayalini kuruyor.

TAYFUR BİNGÖL'DEN DUA EMOJİSİ

Yayıncı kuruluşun Tayfur'un Beşiktaş'a transfer olasılığını belirttiği bir haberini paylaşan Bingöl, söz konusu paylaşımında dua emojisini kullandı. Beşiktaş'ın bu transferi Salih Uçan veya Ahmet Gülay takasıyla bitirmek istediği biliniyor. Öte yandan sosyal medyada bazı taraftarların, "Tayfur, Beşiktaş için hazır" ifadeleri gözden kaçmadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti. 29 yaşındaki futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.



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