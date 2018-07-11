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Tarık Çamdal'a sürpriz talip çıktı

Sol bek arayışlarına giren Antalyaspor, yıllık ücreti nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ve Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözülye bakılan Tarık Çamdal ile ilgileniyor.

Tarık Çamdal'a sürpriz talip çıktı
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11 Temmuz 2018 10:51
Takımın başına teknik direktör Bülent Korkmaz'ı getiren Antalyaspor, transferde harekete geçti. Sol beke yerli bir isim düşünen Kırmızı-Beyazlılar, Eren Albayrak'tan sonra Tarık Çamdal'ı da listesine ekledi.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Tarık Çamdal'la bir görüşme yapılacak.

Sarı kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Tarık'a takım aradıklarını ve Almanya'da da temaslarda bulunduğunu söylemişti

Fanatik'in iddiasına göre anlaşma sağlanırsa, Tarık'ın yeni rotası Antalyaspor olacak.

KALIRSAN FUTBOL HAYATIN BİTER

İsviçre kampına götürülmeyen Tarık Çamdal'la geçen hafta Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak özel görüşmeler yaptı.

Geçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene futbol oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!'' uyarısı yapıldığı öğrenildi



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