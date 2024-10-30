Tarık Biberovic: 'Saras bana güvenince kendimi toparladım'

Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Tarık Biberovic, Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İlk olarak Maccabi Tel Aviv galibiyetini değerlendiren Tarık Biberovic, "Her şeyden önce tabii ki milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, çok önemli bir gün bizim için. Böyle önemli bir günde bu galibiyeti Türkiye'ye getirmek inanılmaz bir duygu, bu yüzden çok mutluyum.



Takım olarak zor bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız aslında, ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu galibiyet bizim özgüvenimiz için büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Maccabi Tel Aviv maçındaki performansını değerlendiren Tarık Biberovic, "Maça çok iyi başlamadım aslında ama hocamız bana güvendi. Bunu görünce benim özgüvenim de arttı, kendimi toparladım ve yapmam gerekenleri yaptım." sözlerini söyledi.



Fenerbahçe Beko'nun son çeyrekteki reaksiyonu hakkında da konuşan Biberovic, "Son çeyrekte Dyshawn Pierre'in katkısı bizim için çok önemliydi. Benchten böyle bir katkı almak her zaman çok önemli. Biz 12 çok yetenekli oyuncuya sahibiz. Bu maç ilerideki karşılaşmalarımız için önemliydi. Adım adım ilerlemek istiyoruz, daha da iyi olacağız." değerlendirmelerinde bulundu.



Son olarak Partizan karşılaşması hakkındaki düşüncelerini paylaşan Biberovic, "Bildiğiniz gibi çok yoğun bir tempomuz var. Normalde bu maç evimizde olacaktı ama elimizde olmayan şartlardan dolayı burada oynadık. Taraftarımız bizim için altıncı oyuncu, bize verdikleri destek bizi çok etkiliyor. Partizan maçını kazanacağımızı ve sezonundan bundan sonraki döneminde daha iyi gideceğimizi düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.



