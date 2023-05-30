Taraftarlar maçı dev ekranda takip etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderunspor'un 1461 Trabzon FK ile oynadığı TFF 2. Lig play-off ikinci tur ilk maçı sahilde kurulan dev ekrandan izledi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede taraftarlar, maç saatine kısa süre kala belediye tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.



HEYECANLI ANLAR YAŞANDI



Takımlarının Trabzon Orta Hisar Yavuz Selim Stadı'nda oynadığı müsabakayı ekranlardan takip eden taraftarların maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.



İskenderunspor'un deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyet sonrası taraftarlar 3 Haziran'da oynanacak rövanş müsabakasını beklemeye başladı.



"HEDEF 1. LİG"



İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, maçın ardından gazetecilere, takımın alacağı başarılı sonuçlardan sonra önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de kenti temsil edeceğine inandıklarını söyledi.



Taraftarlardan Hamdi Batman da depremler öncesi takımının her maçına gittiğini belirterek takımın başarısıyla mutlu olduklarını ifade etti.



