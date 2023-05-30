Taraftarlar maçı dev ekranda takip etti

İskenderunspor taraftarları, play-off maçını dev ekrandan takip etti. Deplasmanda oynadıkları maçı 3-1 kazanan İskenderunspor taraftarlarına umut verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftarlar maçı dev ekranda takip etti
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30 Mayıs 2023 20:48
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderunspor'un 1461 Trabzon FK ile oynadığı TFF 2. Lig play-off ikinci tur ilk maçı sahilde kurulan dev ekrandan izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede taraftarlar, maç saatine kısa süre kala belediye tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

HEYECANLI ANLAR YAŞANDI

Takımlarının Trabzon Orta Hisar Yavuz Selim Stadı'nda oynadığı müsabakayı ekranlardan takip eden taraftarların maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

İskenderunspor'un deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyet sonrası taraftarlar 3 Haziran'da oynanacak rövanş müsabakasını beklemeye başladı.

"HEDEF 1. LİG"

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, maçın ardından gazetecilere, takımın alacağı başarılı sonuçlardan sonra önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de kenti temsil edeceğine inandıklarını söyledi.

Taraftarlardan Hamdi Batman da depremler öncesi takımının her maçına gittiğini belirterek takımın başarısıyla mutlu olduklarını ifade etti.

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