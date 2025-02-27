Taner Yapağıcı: "Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Kasımpaşa'da 19 yaş altı takımı teknik direktörü Taner Yapağıcı, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Taner Yapağıcı: 'Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 19:07
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Kasımpaşa'da 19 yaş altı takımı teknik direktörü Taner Yapağıcı, kupada oynadıkları dört maçla deneyim kazandıklarını aktardı.

Yapağıcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Kupada dört maç oynayarak deneyim kazandıklarının altını çizen genç teknik adam, "Skor ve oyun olarak mutlu olduğumuz bir maç oynamadık. Dün ligimizde bir maç oynadık. Biraz yorgunduk. Kupada dört güzel maç oynadık. Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery