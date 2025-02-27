Taner Yapağıcı: 'Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Kasımpaşa'da 19 yaş altı takımı teknik direktörü Taner Yapağıcı, kupada oynadıkları dört maçla deneyim kazandıklarını aktardı.



Yapağıcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.



Kupada dört maç oynayarak deneyim kazandıklarının altını çizen genç teknik adam, "Skor ve oyun olarak mutlu olduğumuz bir maç oynamadık. Dün ligimizde bir maç oynadık. Biraz yorgunduk. Kupada dört güzel maç oynadık. Deneyim olarak güzel bir dört maç oldu. Katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



