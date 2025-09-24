Taner Taşkın: 'Bu galibiyet bizim için özgüven maçı oldu'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu.

Takımına çok güvendiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu sene gençler ve tecrübeli arkadaşlarla yeni bir takım olduk. Yeni takım olmanın vermiş olduğu bazı sorunları maçlarda yaşadık. Küçük ayrıntılardan dolayı maç kaybettik. Bu durum bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ben çocuklarıma çok güveniyorum. Bugün de böyle bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu. Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz."