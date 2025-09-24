24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-351'
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-067'
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-063'
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
0-257'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
0-011'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
1-067'
24 Eylül
Getafe-Alaves
0-054'
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
1-052'
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
1-049'
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Taner Taşkın: "Bu galibiyet bizim için özgüven maçı oldu"

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, "Genç ve tecrübeli isimlerden kurulu yeni bir takımız. Bu galibiyet, takımımıza büyük moral ve özgüven kazandırdı" dedi.

calendar 24 Eylül 2025 20:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Taner Taşkın: 'Bu galibiyet bizim için özgüven maçı oldu'
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu.
 
Takımına çok güvendiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:
 
"Bu sene gençler ve tecrübeli arkadaşlarla yeni bir takım olduk. Yeni takım olmanın vermiş olduğu bazı sorunları maçlarda yaşadık. Küçük ayrıntılardan dolayı maç kaybettik. Bu durum bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ben çocuklarıma çok güveniyorum. Bugün de böyle bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu. Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 7 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 11 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
