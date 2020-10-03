Tamer Tuna: 'Sahadaki disiplinimiz eksikti'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası; "Uzun bir süredir deplasmanda mağlup olmadıktan sonra bugün Malatya'da kaybetmek bizi memnun etmedi." dedi.



Yeni Malatyaspor'u tebrik eden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antalyaspor'un sahip olduğu özellikler ve oyuncularımızın iyi yönleri bazen ortaya çıkmayabiliyor. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Kendi yapabildiğimiz en iyi özelliklerimizde gayretimiz vardı. Oyunuzu zorladık, ikinci yarı istediğimiz baskıyı da kurduk istediğimiz. Tüm hücum oyuncularımızın sahada oldu anlarda dahil maalesef o golü atamadık. Milli maç arasında da bunları da gidererek daha iyi bir Antalyaspor olarak devam etmek istiyoruz. Ne eksikti? Sahada ki o disiplinimiz. Gayretli olmamıza rağmen pozisyonlarda olan saha içi organizasyonumuz. Kendimize güvenimiz, açıkçası çok güvenli de bir takımız. Bugün daha fazla konsantrasyondan da sahada istediklerimizi yapamamış olabiliriz, bunu da değerlendireceğiz. Ama ne olursa olsun Antalyaspor'un sahip olduğu oyun disiplini, oyunu güzelleştirme, hızlı oyun, oyunun kontrolünü top rakipteyken topa sahip olduğumuzda bile sağlayan özelliklerimiz bugün biraz eksikti."



Tuna, topun oyunda kalma süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:



"Sürekli duran, sürekli iletişim olunan, konuşmalarıyla oyunun durduğu, tempo kazanmadığı ve kötü futbolun olduğu günde kaybetmek gerçekten kötü. Bir maç oynatılır, mağlup olabilirsiniz ama oyun kötü. Oyuncular çok iyi değil sadece gayretli. Bu kendi takımım için söylüyorum ama sahada ki görüntü bir teknik adamın memnun olabileceği emin olun hiçbir şey yoktu. Kazansak da zaten böyle bir maçta galip olsam böyle eleştiri yapabilirim. Çünkü topun oyunda kalma süresi belki haftanın en kötüsü olabilir en aşağıda. Çünkü bu kadar oyun durmaz, bu kadar iletişim olmaz, bu kadar faul olduğunda bekletilmez. Açıkçası gerçekten sadece hakemler üzerinden söylemiyorum bunu oyuncular da neden oluyor ama futbol böyle, bunu da engelleyemiyoruz maalesef. Biz bireysel olarak çabalasak da teknik adamlar, oyun böyle gelişiyor Türkiye'de bunun için de bir eleştiri yapmak istedim."







