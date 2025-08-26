Talisca, Mourinho'ya söz verdi: 'Benfica'yı bana bırakın!'

Sezon başında Fatih Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Anderson Talisca, hazırlık kampında yer almamıştı.
Sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalar başlayan Brezilyalı oyuncu, Feyenoord'la oynanan Şampiyonlar Ligi 3. On Eleme rövanş maçıyla birlikte formasına kavuştu ve son 28 dakika sure aldığı mücadele de ağları sarstı. Ardından ligdeki Göztepe maçında penaltı kaçırmasına rağmen takımın en dikkat Çeken ismiydi.
SAMBACI SÖZ VERDİ
Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da bir şutu direkten donen Talisca, hücumda Fenerbahçe'ye hareketlilik getirmişti. Bu performansı sonrasında Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Talisca yine golünü attı. Her gecen gün üzerine koyan ve hücumda Fenerbahçe'ye büyük artı katan sambacı, Benfica deplasmanında da Mourinho'nun en buyuk kozu olacak. Portekiz teknik direktör'ün Talisca'yı bu maça özel olarak hazırladığı öğrenildi. Brezilya oyuncu, Mourinho'ya "Benfica'yı bana bırakın" sözünü verdiği belirtildi.
