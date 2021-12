Tahkim, İrfan Can'ın cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı.



İşte Tahim Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/406 - K.2021-2022/482 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 04.12.2021 Cumartesi günü saat 17:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ile Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



Karar verilmiştir.



TFF Tahkim Kurulu"





İLGİLİ VİDEO