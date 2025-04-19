Taha Altıkardeş: "İki takım için de güzel bir mücadeleydi"

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taha Altıkardeş: 'İki takım için de güzel bir mücadeleydi'
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19 Nisan 2025 21:31
Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı. 

Altıkardeş, "İyi mücadele oldu iki takım için de. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda biraz daha tutuktuk. İkinci yarıda golü bulunca ataklarımız devam etti.

Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Güzel mücadele ettik. Kazanmak isterdik ama olmadı. İki takım için de güzel bir mücadeleydi." ifadelerini kullandı.
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