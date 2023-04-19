Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 125 kilo serbest stil finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 yenerek 10. kez şampiyon oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2023 22:13
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo elemelerinde çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery