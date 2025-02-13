Tadic rekor kırdı; Dzeko onu geçti!

Anderlecht ağlarını havalandıran Dusan Tadic (36 yaş 85 gün) , Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Anderlecht'e ikinci golü atan Dzeko, Tadic'in rekorunu geride bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tadic rekor kırdı; Dzeko onu geçti!
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13 Şubat 2025 21:21
Son güncelleme 13 Şubat 2025 21:36
UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'de arka arkaya iki rekor kırıldı.

Anderlecht ağlarını 11. dakikada ağları havalandıran Tadic, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (36 yaş 85 gün)

Öte yandan Tadic'e asisti yapan Yusuf Akçiçek de kariyerindeki ilk asistini yaptı.

EDIN DZEKO, TADIC'İ GEÇTİ

Fenerbahçe, 42. dakikada Edin Dzeko ile Anderlecht karşısında farkı ikiye çıkardı.

Dzeko, bu golüyle birlikte Dusan Tadic'in rekorunu geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki ikinci golünü atan Edin Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşmalarında gol atan en yaşlı isim oldu (38 yaş 333 gün).




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