T-Mac: "Shaq ile oynasaydım şampiyon olurdum"

NBA efsanelerinden Tracy McGrady, kariyerinin zirve yıllarında Shaquille O'Neal ile aynı takımda olsaydı bir şampiyonluk kazanabileceğine inanıyor.

calendar 22 Eylül 2025 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
T-Mac: 'Shaq ile oynasaydım şampiyon olurdum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanelerinden Tracy McGrady, kariyerinin zirve yıllarında Shaquille O'Neal ile aynı takımda olsaydı bir şampiyonluk kazanabileceğine inanıyor.

"The Arena" programına konuk olan Hall of Fame oyuncusu, 2000'li yılların başındaki dominasyonunu hatırlatarak, Shaq ile kuracağı partnerliğin büyük başarı getireceğini ifade etti. McGrady, Shaq ile şampiyon olabilmek için Kobe Bryant seviyesinde bir oyuncu olunmasının şart olmadığını vurguladı:

"O dönemde kim olduğuma ve Shaq'a, yani basketbolun en dominant oyuncusuna bakıyorum… Kesinlikle, evet, Big Fella ile bir yüzük kazanırdım."


McGrady, o dönemde All-NBA First Team seviyesinde bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, ligdeki elit isimlerden biri olduğunu belirtti. Bryant'ın büyüklüğünü kabul ettiğini söyleyen McGrady, yine de Shaq ile farklı bir şekilde başarılı olabileceğini ifade etti:

"Kobe gibiyim demiyorum. Kobe olmama gerek yok. Shaq ile oynayıp şampiyonluk kazanmak için Kobe olmak şart değil. D-Wade bunu kanıtladı, değil mi?"

McGrady, Dwyane Wade'in 2006'da Miami Heat ile Shaq'ın yanında kazandığı şampiyonluğa atıfta bulunarak, Wade'in Finaller MVP'si olduğu süreçte Shaq'ın farklı tipte yıldız oyuncuların da yanında parlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

2001-2003 yılları arasında McGrady, ligin en iyi beş oyuncusundan biri olarak görülüyordu. 2002-03 sezonunda Orlando Magic formasıyla 32.1 sayı ortalaması yakalayarak NBA'in sayı kralı oldu.

O dönemde Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ı 2000-2002 yılları arasında üst üste üç şampiyonluğa taşıdı. Devasa fiziği, yeteneği ve verimliliği ile Kobe Bryant'ın dış skorerliğiyle birleşen O'Neal, durdurulamaz bir güç haline gelmişti.

McGrady, 2017 yılında Hall of Fame'e seçilerek basketbol tarihindeki yerini aldı.

