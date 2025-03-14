Szymanski'nin performansı, Fenerbahçe'ye yetmedi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında konuk olduğu Rangers'a penaltılarda elenerek Avrupa'ya veda etti. Sarı - lacivertlilerde Syzmanski attığı 2 golle geceye damgasını vursa da yeterli olmadı.

, Fotoğraf; Imago
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Szymanski'nin performansı, Fenerbahçe'ye yetmedi
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14 Mart 2025 09:43
Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

İskoçya'da Sebastian Szymanski'nin skorer oyunun tura yetmedi.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini Rangers'a atan Fenerbahçeli oyuncu, ağları en son 9 Şubat'ta havalandırmıştı. Polonyalı yıldız, böylelikle 32 gün sonra golle tanıştı.

EN SON AĞUSTOS 2023'TE

Ağustos 2023 Maribor deplasmanından bu yana ilk Avrupa kupası golünü Rangers'a atan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutunu gole çevirmeyi başardı.

DEIVID'İN ARDINDAN İLK KEZ

Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Bu sezon ise toplamda 4. kez fileleri bulurken 9 da asist gerçekleştirdi. Maçın ardından şöyle konuştu: "Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı."

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