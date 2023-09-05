Suudi Arabistan'dan Salah'a 230M€

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, Liverpool'un kapısını tarihin transfer rekoruyla kırmak üzere çalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Suudi Arabistan'dan Salah'a 230M€
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2023 18:08
Yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan Ligi ekipleri futbol tarihine damga vurmaya hazırlanıyor.

Al-Ittihad, Muhammed Salah için Liverpool'a bonservis rekorunu kıracak bir teklifle geliyor.

TAM 230 MİLYON EURO

Inews'in haberine göre önceki günlerde Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah için yaptığı 175 milyon euro'luk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapacağıni iddia etti.

Haberin devamında ise Al-Ittihad'ın yapacağı teklifin Neymar'a ait olan 222 milyon euro'luk bonservis rekorunu kırarak 230 milyonluk bir teklif yapacağını söyledi.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 4 resmi maçta forma giyen Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery