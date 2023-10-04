Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası ev sahipliğine aday oldu

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için aday olma niyetleri olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası ev sahipliğine aday oldu
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04 Ekim 2023 20:23
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini duyurdu.

SAFF internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini açıkladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "SAFF liderliğindeki 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

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