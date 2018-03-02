Sutopunda milli takımlar Avrupa sınavında

Sutopunda kadın ve erkek milli takımlar, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Cumartesi günü İstanbul'da baraj rövanş maçlarına çıkacak.İspanya'nın Barselona kentinde 14-28 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mücadele eden milli takımlar, elemelerde rakipleri ile deplasmanda oynadıkları ilk maçlardan beraberlikle ayrılmıştı.A Milli Erkek Takımı, 8-8 berabere kaldığı Ukrayna ile ENKA Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Maç saat 18.00'de başlayacak. A Milli Kadın Takımı ise 11-11 berabere kaldığı Slovakya'yı aynı yerde saat 20.30'da konuk edecek.Turu geçen takımlar, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.