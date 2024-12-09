Sutopunda Galatasaray Zena Spor ile İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarının ardından Final Four'a katılma hakkı kazandı.



6-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Kalamış Engin Bora Yüzme Havuzu'nda düzenlenen LEN Challenger Cup Kadınlar 2. Eleme Turu Müsabakalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, A Grubu'nda mücadele etti. İzmir temsilcisi, müsabakaları namağlup birinci tamamlayarak Final Four biletini aldı.



Galatasaray Zena Spor Kulübü ise aynı grupta çıktığı müsabakalar sonunda ikinci sırayı alarak Final Four'a kalmayı başardı.



7-10 Kasım tarihlerinde oynanan Challenger Cup Kadınlar 1. Eleme Turu Müsabakaları'nda A Grubu'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, müsabakaları namağlup birinci; D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena Spor Kulübü ise müsabakaları 2'nci tamamlayarak bir üst tura yükselmişti.



Final-Four müsabakalarının düzenleneceği ülke ve tarih ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



