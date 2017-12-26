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Süper Lig'de şaşırtan kart raporu; Beşiktaş...

Sezonun ilk devresinde 712 sarı, 46 kırmızı kart çıktı. Tüm maçları sadece lider Medipol Başakşehir 11 kişi tamamlarken, Beşiktaş 5 kırmızı kartla "hırçın" bir görüntü sergiledi. Son sırada yer alan Kardemir Karabükspor ise en fazla sarı kart gören takım oldu.

Kaynak: AA
Süper Lig'de şaşırtan kart raporu; Beşiktaş...
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26 Aralık 2017 13:01
Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş "hırçın", Medipol Başakşehir ise "centilmen" bir görüntü sergiledi.

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan 2017-2018 sezonunun ilk devresinde hakemler, 712 sarı, 46 kırmızı kart çıkardı.

Devre arasına 30 puanla 4. sırada giren son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 5 kırmızı kartla "ilk yarının en hırçın takımı" oldu.

Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbi maçta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü.

Dusko Tosic, Kardemir Karabükspor'a, Ryan Babel de Gençlerbirliği'ne karşı takımlarını eksik bıraktı.

Beşiktaş, 11 kişi tamamlayamadığı maçlarda Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor da 4'er kırmızı kartla hırçın takımlar arasında yer aldı.

Galataray'da Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'de ise İsmail Köybaşı, Luis Neto, Martin Skrtel ve Alper Potuk kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular oldu. 

Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, futbolcusu kırmızı kart görmeyen tek takım olarak dikkati çekti. Tüm maçları 11 kişi tamamlayan Medipol Başakşehir, devreyi 36 sarı kartla tamamladı.

İstanbul temsilcisini centilmenlikte birer kırmızı kartta kalan Bursaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takip etti.

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla kırmızı kart 6. hafta görüldü. Hakemler, söz konusu haftada 7 kez kırmızı kartına başvurdu. Kırmızı kartların 5'i Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıktı. 

- En çok sarı kart görenler

Son sırada yer alan Kardemir Karabükspor, sarı kart istatistiklerinde başı çekti. Hakemler, 17 maçta sarı kartını 54 kez Kardemir Karabüksporlu futbolculara gösterdi.

Kırmızı-mavili ekibin ardından Trabzonspor 49, Gençlerbirliği 47, Fenerbahçe 45, Kasımpaşa 44, Antalyaspor 43, Evkur Yeni Malatyaspor 42 sarı kartla sıralandı. 

Sezonun ilk bölümünü son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş 37, devre arasına ikinci sırada giren Galatasaray ise 36 sarı kartla kapadı.

En çok sarı kart ise 5. haftada görüldü. Kırmızı kartın çıkmadığı haftada hakemler, 52 kez sarı kartına yöneldi.

- Kart dosyası 

Süper Lig'de ilk yarının kart istatistikleri şöyle:

 Takımlar  Sarı kart  Kırmızı kart
 Beşiktaş  37  5
 Gençlerbirliği  47  4
 Fenerbahçe  45  4
 Galatasaray   36  4
 Demir Grup Sivasspor   33  4
 Teleset Mobilya Akhisarspor   35  4
 Trabzonspor  49  3
 Antalyaspor  43  3
 Kayserispor  33  3
 Kardemir Karabükspor  54  2
 Kasımpaşa  44  2
 Osmanlıspor   40   2
 Aytemiz Alanyaspor  38  2
 Evkur Yeni Malatyaspor  42  1
 Atiker Konyaspor  39  1
 Göztepe  32  1
 Bursaspor  29   1
 Medipol Başakşehir  36  -
 Toplam  712  46
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