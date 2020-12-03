Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında cuma günü Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
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03 Aralık 2020 12:26
Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında cuma günü yapılacak maçla başlayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.



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