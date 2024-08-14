Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de ilk hafta maçları oynanırken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi.
İlk hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe, 1.85 ile en büyük favori gösterildi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 2.10 oranla ikinci sırada yer aldı.
Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 6.00 oranıyla üçüncü favori gösterildi. Trabzonspor'un oranı 40.00, Başakşehir'in oranı ise 90.00 olarak belirlendi.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
İlk hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe, 1.85 ile en büyük favori gösterildi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 2.10 oranla ikinci sırada yer aldı.
Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 6.00 oranıyla üçüncü favori gösterildi. Trabzonspor'un oranı 40.00, Başakşehir'in oranı ise 90.00 olarak belirlendi.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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