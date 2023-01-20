Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 20. hafta öncesinde iddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi.Sezon başından bu yana şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak açıklanan Fenerbahçe ile ligin lideri Galatasaray'a ilk kez bu hafta aynı oran verildi.Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranı 1.90 olarak açıklandı. Böylece ilk kez şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin dışında bir takım favori olarak gösterildi.Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50 olarak duyuruldu. Trabzonspor'un son oranı 14.00 olarak açıklandı.Başakşehir'e 16.00, Adana Demirspor'a 35.00, Konyaspor'a ise 80.00 oran belirlendi.