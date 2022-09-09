Süper Lig'in en genci ve yaşlısı belli oldu

Kulüp Transfer sayısı Yaş Ortalaması Alanyaspor 13 24,38 Fatih Karagümrük 17 24,58 İstanbulspor 8 24,85 Giresunspor 19 25,10 Gaziantep FK 13 25,15 Trabzonspor 12 25,25 Başakşehir 9 25,44 Adana Demirspor 22 25,59 Kasımpaşa 15 25,86 Hatayspor 15 26,26 MKE Ankaragücü 21 26,57 Beşiktaş 12 26,72 Sivasspor 8 27,12 Fenerbahçe 12 27,16 Galatasaray 13 27,23 Ümraniyespor 15 27,8 Konyaspor 12 28,08 Antalyaspor 7 28,42

Spor Toto Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 26,11 oldu.Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam etti.Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 105, yurt dışından ise 138 olmak üzere toplamda 243 futbolcuyu kadrolarına kattı.Söz konusu transferlerin yaş ortalaması, 26,11 olarak gerçekleşti. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.Kulüplerin birinci transfer ve tescil döneminde aldığı oyuncuların yaş ortalamaları şöyle:Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.Bu yaz yapılan en genç transfer ise İstanbulspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Enver Sarıalioğlu (18 yıl 2 ay 14 gün) olarak kayıtlara geçti.