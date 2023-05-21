Süper Lig'den düşen ilk takım Ümraniyespor oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor küme düştü.



Ankaragücü, 18. dakikada Kevin Malcuit ile öne geçti. Ümraniyespor, 25. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle skoru eşitledi.



Maçın 33. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.



Ankaragücü, 71. dakikada Milson'un şık golüyle mücadeleyi kazandı.



Bu sonucun ardından Ankaragücü 39 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti.



Ankaragücü, gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Ümraniyespor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Beridze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Malcuit'in altıpasın önünde uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



24. dakikada HangiKredi Ümraniyespor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Onur Ayık, ceza sahası içinde Mujakic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.



26. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek beraberliği sağladı: 1-1.



29. dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasının sağında Milson'un içeri çevirdiği top, Mustafa Eser'den sektikten sonra kale çizgisi civarında Dokanovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak hakem Mete Kalkavan, Mustafa Eser'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Kalkavan, penaltıyı iptal etti ve oyun hava atışıyla başladı. MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolcular, Mete Kalkavan'ın bu kararına yoğun tepki gösterdi.



45+3. dakikada Milson'un ceza yayı içinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.



Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Beridze'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer gole izin vermedi.



60. dakika Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte Umut Nayir'in şık vuruşunda top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.



69. dakikada Milson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kitsiou'nun çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'den döndü.



71. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Milson'un ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.



MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Erdem Bayık



HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Popov, Glumac (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Epureanu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 57 Fatih Yiğit Şanlitürk), Sackey (Dk. 66 Geraldo), Gheorghe (Dk. 80 Mert Yılmaz), Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir



MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Kitsiou (Dk. 72 Pedrinho), Mujakic, Malcuit, Dokanovic (Dk. 85 Atakan Çankaya), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Diack), Hanousek, Milson (Dk. 85 Gökhan Töre), Beridze (Dk. 62 Zahid), Sowe



Goller: Dk. 18 Malcuit, Dk. 71 Milson (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Kitsiou, Dk. 20 Arda Kızıldağ (MKE Ankaragücü), Dk. 8 Glumac, Dk. 76 Oğuz Gürbulak (HangiKredi Ümraniyespor)



