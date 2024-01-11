Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.
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