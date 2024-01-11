Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 18:44
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Corendon Alanyaspor futbolcusu Leroy Johan Fer ile MKE Ankaragücü oyuncusu Eftan Bekiroğlu'nun da kurula sevk edildiği aktarıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery