Süper Lig'de kalmak isteyen Bodrum FK'da 1 puan sevinci

Süper Lig takımlarından Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, aldıkları 1 puan hakkında konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Süper Lig'de kalmak isteyen Bodrum FK'da 1 puan sevinci
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13 Nisan 2025 13:21
Süper Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

Geçen hafta önemli rakiplerinden Alanyaspor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlılar aldığı 1 puanı memnuniyetle karşıladı. Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in gelişiyle büyük çıkış yakalayan Bodrum FK, bu maçta da gol yemedi.

Morais yönetiminde çıktığı 9 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Ege temsilcisi sadece Fenerbahçe'ye karşı evinde 4-2 yenilerek rakibine gol sevinci yaşattı. Bodrum FK, Göztepe, Adana Demirspor (D) ve Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı takım, Başakşehir (D), Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor (D) 1-0 yenerken, Çaykur Rizespor deplasmanından ise 2-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi.

'TAKIMIMDAN MEMNUNUM'

Oyuncularının genel performansından memnun olduğunu belirten Jose Morais, 3 puan için mücadele ettiklerini ancak 1 puanı da kabullendiklerini söyledi. Takımın 90 dakika oyunca gol arayışı içinde olduğunu anlatan Portekizli, "Maçı kazanmak için denedik. Özellikle ilk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmur Antalya'nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık. Bir duran top sonrası Antalyaspor üst üste iki pozisyon buldu. İlk yarıda da maalesef gol bulmayı başaramadık. Genel olarak ikinci yarıda toparlandık ama bu kez biz değerlendiremedik" diye konuştu.

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