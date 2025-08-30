Süper Lig'de istikrarın adı: Okan Buruk

Galatasaray'da 4. sezonuna başlayan Okan Buruk, ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcının, sarı kırmızılı takımın başında olduğu dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hoca dayanmadı.
Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho da dün sarı-lacivertlilere veda etti.
Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe ve Giovanni van Bronckhorst gibi Ole Gunnar Solskjaer siyah-beyazlılarda aynı akıbeti yaşadı.
3 sezon üst üste şampiyonluk elde ederek formaya 5. yıldızı eklettiği Aslan'da bu sezona da aynı hedefle start veren Okan Buruk, ligde ilk 3 maçını kayıpsız kapattı.
SIRA DEVLER ARENASI'NDA
Başarılarına bu kez Avrupa'yı da ekletmek isteyen tecrübeli teknik adam, yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamak istiyor.
3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcının, sarı kırmızılı takımın başında olduğu dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hoca dayanmadı.
Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho da dün sarı-lacivertlilere veda etti.
Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe ve Giovanni van Bronckhorst gibi Ole Gunnar Solskjaer siyah-beyazlılarda aynı akıbeti yaşadı.
3 sezon üst üste şampiyonluk elde ederek formaya 5. yıldızı eklettiği Aslan'da bu sezona da aynı hedefle start veren Okan Buruk, ligde ilk 3 maçını kayıpsız kapattı.
SIRA DEVLER ARENASI'NDA
Başarılarına bu kez Avrupa'yı da ekletmek isteyen tecrübeli teknik adam, yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamak istiyor.