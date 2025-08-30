30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Süper Lig'de istikrarın adı: Okan Buruk

Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 8 teknik adam değiştirdiği son 3 sezonda Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, yaşadığı üst üste şampiyonluklarla Süper Lig'e damgasını vurdu. Şimdi sıra Devler Arenası'nda.

calendar 30 Ağustos 2025 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de istikrarın adı: Okan Buruk
Galatasaray'da 4. sezonuna başlayan Okan Buruk, ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcının, sarı kırmızılı takımın başında olduğu dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hoca dayanmadı.

Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho da dün sarı-lacivertlilere veda etti.


Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe ve Giovanni van Bronckhorst gibi Ole Gunnar Solskjaer siyah-beyazlılarda aynı akıbeti yaşadı.

3 sezon üst üste şampiyonluk elde ederek formaya 5. yıldızı eklettiği Aslan'da bu sezona da aynı hedefle start veren Okan Buruk, ligde ilk 3 maçını kayıpsız kapattı.

SIRA DEVLER ARENASI'NDA

Başarılarına bu kez Avrupa'yı da ekletmek isteyen tecrübeli teknik adam, yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamak istiyor. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
