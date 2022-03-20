Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kulüp yönetimine istifasını sunmayı düşündüğünü belirterek, "Kulübe, kendi kişiliğime, kimliğime, karakterime hem insani hem de teknik adam değerlerimize zarar vermeden dostça ayrılmak için bir plan, program yapacağız." dedi.



Özbalta, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin geçen hafta Adana Demirspor karşısında kazandığını ve bu moralle maça çıktığını bildiklerini aktardı.



Sivasspor'un da puan anlamında ligde tam rahatlamadığını anlatan Özbalta, "Bizim buradan alacağımız bir galibiyetle aramızdaki puan farkı 5'e düşüyordu. Birden fazla takımı 35-37 puan arasında bu işe dahil edebiliriz düşüncesiyle geldik." diye konuştu.



Oyunu istedikleri noktaya getirdiklerini ancak sonuca gidemediklerini dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:



"Tam istediğimiz noktada gidiyordu, 1-0'ı yakalayabileceğimizi tahmin ediyorduk. Soğukkanlı bir oyunu yeğledik. Çok çok güzel bir oyundan ziyade doğru oyun bizim için çok önemliydi. Doğru oyunu da oynadığımızı düşünüyorum. 1-0 öne geçtik. Sivasspor'un ceza sahasına yapılan ortalarının tehlikeli olduğunu biliyorduk, buna önlem almaya çalıştık. Bu konuda oyuncularda biraz dalgınlık oldu. Özellikle çok uyarmama rağmen bu çıkışlarda biraz eksik kaldılar, bazı durumlarda başarısız oldular. Bunlardan birinde gol yedik. Pozisyon hatasından yediğimiz ikinci golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Lig bitmedi. 8 hafta var ama işler hiç kolay değil. Rekabet var, takımı bir yerden aldık bir noktaya getirdik bu süreçten sonra daha sağlıklı bir ortamda çalışmak gerekiyor. Bunu sağlamak için de ben ve ekibim elinden geleni yapacak."



"Dostça ayrılmak için bir plan, program yapacağız"



Özbalta, bir gazetecinin, "yayıncı kuruluşa 'yönetime istifamı sunacağım' şeklinde bir beyanınız oldu" açıklamalarını sorması üzerine şöyle devam etti:



"Buradan dönüşümüzde milli maç arası olduğu için oyuncularımıza izin verdik. Bu konuyu kulübümüzün yetkilileriyle nezaket çerçevesinde görüşüp nasıl sunulacak, bunların da prosedürü var biliyorsunuz. Onları kulüp müdürümüzle yetkililerimizle paylaşıp, sunacağız. Altay Spor Kulübüyle bugünden sonraki aktimde devam edemeyeceğim bilgisini onlara ileteceğim. Altay benim forma giydiğim bir camia. Kulübe, kendi kişiliğime, kimliğime, karakterime hem insani hem de teknik adam değerlerimize zarar vermeden dostça ayrılmak için bir plan, program yapacağız."



Takımın başına 7 hafta önce geldiğini anımsatan Özbalta, "Bu kadar emek verdiğimiz bir takımdan ayrılmayı istemezdim. Çünkü ciddi emek verdik, 2 aya yakındır buradayım. Gövdemizi taşın altına koyduk. Ben rolümü büyütmek için söylemiyorum ancak gecemizi gündüzümüze kattık. Bu koca çınarın halen ligde kalma umudunun olduğunu bilerek böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.





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