Süper Kupa'da Fenerbahçe topa dokunamadı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir dakika süren maçta sarı-kırmızılı oyuncular 16 pas yaptı. Fenerbahçeli gençler topa hiç dokunamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa'da Fenerbahçe topa dokunamadı!
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08 Nisan 2024 09:14
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maççında top 50 saniye oyunda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular 16 pas yaptı, Fenerbahçeliler topa hiç dokunamadı.

Galatasaray'dan sadece Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı.

Dries Mertens'in başlama vuruşu ile başlayan maçta top daha sonra şu oyunculara geldi; Abdülkerim Bardakcı (5), Victor Nelsson (4), Lucas Torreira (2), Kaan Ayhan, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (1 şut)

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