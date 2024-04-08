Süper Kupa'da Fenerbahçe topa dokunamadı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maççında top 50 saniye oyunda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular 16 pas yaptı, Fenerbahçeliler topa hiç dokunamadı.
Galatasaray'dan sadece Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı.
Dries Mertens'in başlama vuruşu ile başlayan maçta top daha sonra şu oyunculara geldi; Abdülkerim Bardakcı (5), Victor Nelsson (4), Lucas Torreira (2), Kaan Ayhan, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (1 şut)
Galatasaraylı futbolcular 16 pas yaptı, Fenerbahçeliler topa hiç dokunamadı.
Galatasaray'dan sadece Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı.
Dries Mertens'in başlama vuruşu ile başlayan maçta top daha sonra şu oyunculara geldi; Abdülkerim Bardakcı (5), Victor Nelsson (4), Lucas Torreira (2), Kaan Ayhan, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (1 şut)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU