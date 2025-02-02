Sultanlar Ligi'nde Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!
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02 Şubat 2025 09:26
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftası derbiye sahne olacak. Ligde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak derbi TRT Spor Yıldız ve tabii'den yayınlanacak.

Ligde 18 maçta 13 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Daikin, haftaya beşinci sırada girdi. 18 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya ikinci sırada başladı.

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