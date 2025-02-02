Sultanlar Ligi'nde Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftası derbiye sahne olacak. Ligde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak derbi TRT Spor Yıldız ve tabii'den yayınlanacak.
Ligde 18 maçta 13 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Daikin, haftaya beşinci sırada girdi. 18 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya ikinci sırada başladı.
Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak derbi TRT Spor Yıldız ve tabii'den yayınlanacak.
Ligde 18 maçta 13 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Daikin, haftaya beşinci sırada girdi. 18 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya ikinci sırada başladı.