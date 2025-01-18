Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya
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18 Ocak 2025 14:14
Son güncelleme 18 Ocak 2025 14:32
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

Derbi müsabakasını Tuncay Kandemir ile İbrahim Acar hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, oynadığı 16 maçta yaşadığı 14 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 16 karşılaşmada 6 kez kazanırken, 10 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 9. sırada kendine yer buldu.

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