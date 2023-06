Süleyman Akdı'dan şok açıklamalar

Atçılıkla ilgilenen bir ailenin bireyi olarak jokey olmayı seçtiğini belirten Süleyman Akdı, çok küçük yaşlarla atlarla zaman geçirmeye başladığını vurgularken, babası sayesinde bu mesleğe adım attığını ve Veliefendi Hipodromunu evi gibi gördüğünü söyledi.



Yıllar içinde çok önemli başarılar yakalayan ve at yarışı camiasının sevgilisi olan Akdı, bu konuma gelebilmek için her konuda dik durduğunu, saha içinde disiplinden asla taviz vermediğini fakat saha dışında sosyal hayatında çok neşeli ve keyifli bir insan olduğunu vurguladı.



"PELE'YE BENZETİLDİM"



Yarışlar kazanıp popülerliği artınca önce Pele ardından dönemin bir başka efsane futbolcusu Eusebio diye çağrılmaya başlandığını söyleyen Süleyman Akdı, spor camiasında ilk kez 'İmparator' lakabının kendisi için kullanıldığını belirtti.



Kendisinden sonra Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin için de 'İmparator' lakabının kullanıldığını söyleyen Akdı, bu ünvanı ilk alan sporcu olduğu için de hayli mutlu olduğunu dile getirdi. Jokeyliğin çok zor bir meslek olduğunu vurgulayan Akdı, zirveye çıktıktan sonra orda kalmanın daha da güç olduğunu vurgularken, 56 yaşına kadar üst düzey performans sergilemesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtti.



"EN İYİ JOKEY HALİS KARATAŞ"



Mevcut dönemin jokeylerine de değinen Süleyman Akdı, Halis Karataş'ın şu anda Türkiye'nin en iyi jokeyi olduğunu söylerken kendi stilini oluşturarak at binmenin jokeyler için çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Vedat Abiş, Görkem Özçelik, Ali Yıldız, Eray Çizik gibi gençleri çok beğendiğini vurgulayan Akdı, son iki yılda Ayhan Kurşun'un muazzam bir yükseliş gösterdiğini ve bunu takdir ettiğini açıkladı.



"İNSANLAR BİZİ ÇOK SEVDİ"



TJK TV ve TAY TV'de pazartesi akşamlarının ilgiyle beklenen programı Farklı Analiz ile insanların kendilerini çok sevdiğini belirten Süleyman Akdı, atçılıkla ilgili bilgi ve birikimini insanlara aktarabildiği için çok mutlu olduğunu vurguladı.



Yarış günleri hipodromda imza vermekten eve zor gittiklerini söyleyen Akdı, bundan çok keyif aldığını söyledi. Başjokey olmak için hem sportif anlamda çok iyi olmak gerektiğinin hem de çok düzgün bir karaktere sahip olunmasını gerektiğinin altını çizen Akdı, TJK Apranti Okulu sayesinde alt jenerasyondan çok kaliteli jokey adaylarının geldiğini vurguladı.



"3 YARIŞIMDAN 1 TANESİNİ KAZANDIM"



Birçok farklı jenerasyonla at binen Süleyman Akdı, her yarış için rakiplerine göre taktikler belirleyerek kazanılması zor görünen yarışları kazanıp, geçilmesi zor görünen atları geçmeyi başararak ününe ün katmış bir şampiyon. Kariyerinde 12 bin 800 yarışta yer alıp 4 bin 350 1'incilik elde eden Akdı, koştuğu 3 yarışın 1'ini kazandığını vurgularken, 1963'te Ekrem Kurt ile at bindiği dönemden kariyerinin sonuna kadar çok değerli isimlerle rakip olduğunu açıkladı.



"TEKLİF GELDİĞİNDE GEREKENİ YAPTIM"



Cihangir Harmony ile kazandığı Gazi Koşusu'nun çok enteresan olduğunu anlatan Akdı, o dönem birlikte çalıştığı Turgay Renklikurt'un Türkiye'nin en büyük kondisyoneri olduğunu belirterek, ona öğrettikleriyle bilimsel anlamda yarışçılığa çok şeyler kazandırdığını vurguladı. Prestige ile elde ettiği 2'inci Gazi şampiyonluğunu da anlatan Akdı, Prestige'ye tesadüfen bindiğini söylerken atı başka bir koşuda televizyonda görüp kazanacağını anladığını ve teklif geldiğinde de gerekeni yaptığını açıkladı.



"5-6 İDDİALI AT VAR"



Gazi Koşularında favori ata binen jokeyin çok heyecanlandığını vurgulayan Akdı, bu sene Gazi şampiyonluğu için 5-6 önemli isim olduğunu aktardı.



Ayhan Kurşun ile start alacak Qualizto, Akın Sözen'in bineceği Native Power, Gökhan Kocakaya ile yarışacak olan Cosmic Kid, Mehmet Salih Çelik'in bineceği Head Vorker, Özcan Yıldırım ile Lord Of Pelennor ve Halis Karataş ile start alacak Anadolu Koparan'ı diğer rakiplerinin önünde gören İmparator, gidişatın çok önemli olduğunu ve doğru taktiği yapanın kazanacağını açıkladı.



"TELEVİZYONDA İZLEDİM"



Dönemin efsane atı, geçilmez denen Yavuzhan'ı geçmeyi başaran Süleyman Akdı, o günleri şöyle anlattı:



"Bir dönem at binmedim, balık restoranımız vardı ve hipodromdan uzak günlerimi orada geçiriyordum. Tabii ki at yarışları açık televizyonda ve Yavuzhan o dönem koştuğu tüm rakiplerini geçiyor hem de atlar yanına geldiğinde onlarla eğlenerek geçmeyi başarıyordu. Televizyonda izlediğimde Yavuzhan'ın rakiplerinin ne yapması gerektiğini çözdüm ve geri döndüğümde onu nasıl geçeceğimi anlamıştım. Sıh Taha ile Yavuzhan'ı ilk geçtiğimde, Yavuzhan'a binen Halis Karataş'tan öyle saklandım ki, Halis sürekli arkaya bakıp gelen giden var mı diye kontrol ettiğinde beni hiç göremedi. Son 100'e kadar tam arkasına saklanıp sonda haydi dediğimde Yavuzhan, uyanıp bize yetişene kadar fotoyu geçiyorduk. Bunu sonra defalarca yaptım. Haberbatur'a binip ben Yavuzhan'ı geçerim dediğimde önce at sahibi de bana gülmüştü ama onu defalarca geçince Haberbatur da artık şampiyon statüsüne erişmişti."



"FUTBOL OYNARKEN SAKATLANDI"



"Futbol bizim merakımız, aslında profesyonel jokeylerin futbol oynamaması lazım ama biz de oynuyoruz o dönemde. Gazi Koşusu öncesi futbol maçında Tınay ile çarpıştık, Tınay'ın kafası yarıldı, benim kaşa 6 dikiş atıldı. Rahmetli Özdemir Atman, yarıştan önce beni görünce 'Oğlum ne oldu sana, kaza mı yaptınız' diye sordu. Futbol oynadık cevabını alınca bizi bir güzel fırçalamıştı."



"ŞENOL GÜNEŞ MÜKEMMEL HOCA"



"Beşiktaş'ı çok seviyorum ve tüm maçları televizyondan da olsa seyretmeye çalışıyorum. Bence çok iyi bir takımımız var ve birkaç transferle şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız. Şenol Güneş mükemmel bir teknik adam, her şeyden önce bir öğretmen. Onun gibi bir hocamız olduğu için çok mutluyum, oyunculara çok şey katıyor." diyerek sözlerini noktaladı.





