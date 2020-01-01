Stevens: "Kemba, sezonda kendini yavaşça açacak"

Boston Celtics başantrenörü Brad Stevens, 2020-21 sezonu öncesinde Kemba Walker'ın sakatlığı hakkındaki gelişmeler hakkında konuştu.



All-Star maçından önceki zamandan beri, Kemba diz problemleriyle boğuşuyor. Bu sakatlık, taraftarların kendisini Orlando bubble'ında aynı All-Star formunda görememesinden ötürü, kendisine biraz pahalıya mal olmuştu. Ancak bundan önce, Walker tam olarak Celtics'in aradığı veteran guard rolünü başarıyla üstlenmişti.



"The Ryan and Godman Podcast"te konuşan Stevens, ekibin bu kısa süreçte Walker'ın durumunu ne şekilde yönettiği hakkında, şunları söyledi:



"Son derece sıkı çalışıyor... Şu anda yaşadığı tüm bu durumun kilit noktası, sadece dizini güçlendirmek. Oynamadığımız ve pratik yapmadığımız zamanlarda, bubble'ın ilk dönemlerinde yaptığımıza çok benzer şekilde, gerçekten buna odaklanmak adına bu fırsatı değerlendirmeye devam ediyoruz. Sanırım kısalan sezon nedeniyle böyle bir geçiş olacak... Kesin olarak bizim için tam gaz gitmesi, biraz zaman alacak."



"BUBBLE'DAKİ GİBİ YAVAŞÇA İLERLEYECEK"



Stevens'a Kemba'nın ne zaman iş başında görüleceği sorulduğunda ise, koç şu yanıtı verdi:



"Herhangi bir zaman çizelgesinde karar kılmış değiliz. Bu daha çok olan bitenlere göre ayarlanan bir plan oluyor, böylece bubble'da olduğu gibi zaman geçtikçe daha da sınırlarını genişleterek oynayabilir. Bubble durumu benzersizdi, çünkü temelde herkes dört ay izin yapmıştı. Orada farklı bir zorluk vardı ve bu artış, herkes için büyük bir tehdit olmuştu. Ama kesinlikle, çok erkenden çok hızlı gittiği bir durum olsaydı, bu muhtemelen iyi olmazdı. Burada da sezona başlamak için henüz çok erken.



Antrenmanlar ve sezon başladığında onunla yavaş bir şekilde ilerleyeceğimizi tahmin ediyorum."



