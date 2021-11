Stevens: "Jaylen'a 'seni takas etmeyeceğiz, rahat ol' dedim"

Boston Celtics yöneticisi Brad Stevens, takımın Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile takas edeceği iddia edilen yıldızı Jaylen Brown ile geleceği hakkında konuştuğunu söyledi.



The Athletic'ten Shams Charania, Brown'ın, Celtics'in Simmons'ı takas etmeye istekli olması halinde, esas olarak 76ers başkanı Daryl Morey tarafından hedef alındığını bildirmişti.



'Toucher and Rich on 98.5 The Sports Hub'da konuşan Stevens, Brown ile sorunu tam olarak ele aldığını ve yıldız oyuncuya takımın onu takas etmeyi planlamadığını açıkladığını söyledi:



"Jaylen'a 'Bildiğin gibi adın her yerde geçiyor. Açıkçası, bizim açımızdan, sen bir Celtic'sin ve tabii ki çok sevdiğimiz bir adamsın. Hiçbir şey yapmayacağız. Bu konuda için rahat olsun istedim.' demiştim. O da 'Güzel' yanıtını vermişti. Bence üzerine çok düşünmemiştir bile."



"BİR NOKTADAN SONRA KOMİK GELİYOR"



Stevens, bu söylentileri duyduğunda 'güldüğünü' bile itiraf etti:



"Komiğime gitmişti. Çünkü son yıllarda buna benzer senaryoları çok yaşamıştım. Herkes tabii ki her şeye istediği şekilde tepki verebilir, fakat bazı söylentilerin yazılma şeklini düşününce, artık dikkatimi fazla çekmediği bir noktaya gelmiş durumda. Açıkçası, medyanın belli bir miktarda dikkatini çeken olaylar olduğunda, takımdakilerle işin aslının ne olduğunu anlatmak istiyorsunuz."



Stevens ayrıca, Celtics'le ilgili çıkan söylentilerin çoğunlukla gerçeği %100 yansıtmadığını da sözlerine ekledi:



"Takas söylentileri tabii ki olacak. Ekibimizle yapacaklarımız konusunda ihtiyatlı ve akıllı olmalıyız. Şunu söyleyebilirim ki, burada bulunduğum çoğu zaman, çıkan söylentiler gerçek olanı pek yansıtmıyordu."



Hamstring sakatlığından dolayı 1-2 hafta boyunca kadro dışı kalacak olan Brown, şu anda 25.6'lık sayı ortalamasıyla bu alanda Boston'da lider durumda.