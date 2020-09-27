Steven Gerrard: 'Galatasaray'ı çok iyi biliyorum'

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde yeni açıklamalarda bulundu.



Liverpool'dan takım arkadaşı Ryan Babel'e değinen Gerrard, "Ryan Babel'i çok iyi tanıyorum, benim iyi bir arkadaşım. Onunla birlikte oynamaktan zevk aldım. Futbolunu gösterme anlamında iyi bir yerde. Liverpool'da karmaşık bir dönem yaşadı ancak doğru yolu bulduğunda inanılmaz bir oyuncu. Güçlü, hızlı, çalım atabiliyor ve bazuka gibi bir sağ ayağı var. Çok tehlikeli bir oyuncu." dedi.



"ÇOK BÜYÜK SAYGIMIZ VAR"



Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu vurgulayan İngiliz hoca, "Galatasaray'ın oyuncularını oldukça iyi biliyorum. Oynadıkları sistemi daha iyi anlamamız lazım. Bu hafta bunun için çalışacağız. Ancak ne olursa olsun, muazzam bir kulüple karşılaşacağız, büyük saygımız var. Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maça çıkacağız ve performansımız da o seviyede olmalı. Futbolda tur atladıkça seviye de yükselir. Porto'lar, Feyenoord'lar, Braga'larla oynamak da bu seviyede olmaktır." ifadelerini kullandı.



"IANIS SADECE MAÇI DÜŞÜNSÜN"



Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin tek düşüncesinin tur atlamak olduğunu söyleyen genç antrenör, "Ianis Hagi de Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak ancak bu Rangers - Galatasaray maçı. Ianis şu anda doğru yerde ve her geçen gün daha iyi oluyor. İstatistik anlamında da yavaş yavaş daha etkili olmaya başlıyor. Ondan çok memnunuz. Ianis Hagi'nin bu maçta başka bir şey düşünmesini istemiyoruz, ekstra yük taşımasını da istemeyiz. 90 dakika boyunca odaklanması ve en iyi performansını vermesi gerek. Gerisine saygı duyarız ancak önemli olan bu değil." diyerek sözlerini noktaladı.











