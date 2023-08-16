ESPN analisti Stephen A. Smith, ünlü menajer Rich Paul'un "LeBron James'e tarihin en iyi ikinci oyuncusu demek hakarettir" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.



NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Los Angeles Lakers yıldızı James, kimileri tarafından tüm zamanların en iyisi olarak kabul ediliyor olsa da, bu konuda aynı fikirde olmayan Stephen A. bu sebepten ötürü LeBron'un menajeri Paul'un kendisini "hakaret etmekle suçladığını" söyledi.



Smith bu konuya LA Clippers yıldızı Paul George'un 'Podcast P' isimli podcast'inde değinerek, Paul ile arasında geçen diyalogu şu şekilde paylaştı:



"Onu basketbol tarihindeki en iyi ikinci oyuncu olarak gördüğümü söylemiştim. Kareem'in (Abdul-Jabbar) önüne koydum, (Michael) Jordan dışında kimsenin arkasında tutmadım ama Rich Paul sanki ona hakaret etmişim gibi davranıyordu. 'Bu hakarettir zaten' dediğinde, 'Ya bi' s**tir git' demiştim. Tam olarak dediğim buydu.



'Seninle bu konuyu daha konuşmayacağım.' dedim. 1947'de kurulmuş bir ligin tarihinde bir adamın en iyi ikinci olduğunu söylemekle ona hakaret ettiğimi düşünüyorsan, kafayı yemişsin demektir. Sana daha bir şey söylemeyeceğim."



Paul geçmişte, LeBron'un kariyerinde Jordan'dan çok daha fazla engelle karşılaştığını ve Chicago Bulls efsanesinden daha zorlu bir yoldan geçtiğini öne sürmüştü.



