Stefano Denswil, Kocaelispor'a çok yakın!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Stefano Denswil, Kocaelispor'a transfer olmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Kocaelispor, deneyimli savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için son görüşmeleri yapıyor.

, Fotoğraf; AA
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Stefano Denswil, Kocaelispor'a çok yakın!
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11 Şubat 2025 10:36
Trabzonspor'da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Stefano Denswil, devre arası transfer döneminin son günlerinde Kocaelispor'un radarına girdi.

Gazeteci Gökhan Beşiktaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kocaelispor ve Denswil anlaşma aşamasına geldi.

SON DETAYLARI GÖRÜŞÜYOR

Ligde zirve mücadelesi veren Kocaelispor, gelecek sezon Süper Lig'e çıkma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Manisa FK deplasmanına çıkacak olan yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Trabzonspor'dan ayrılacak olan 30 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için son detayları görüşüyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Denswil'in kiralık olarak Kocaelispor'a katılması beklenirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması gündemde. Tecrübeli savunmacının, Trabzonspor'da forma şansı bulamaması nedeniyle yeni bir başlangıç yapmak istediği ve Kocaelispor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Kocaelispor yönetimi, transferi bitirerek savunmaya önemli bir takviye yapmayı hedeflerken, transferin tamamlanması halinde Denswil'in kısa sürede takıma katılması bekleniyor.

 


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