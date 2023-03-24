Stefan Kuntz: 'Neşe ve umut istiyoruz'

Korkunç depremden 6 hafta sonra Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlamaya çalışan Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, Alman basınına konuştu.



50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği yıkıcı deprem nedeniyle herkesin duygusal ve çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirten Kuntz, bu dönemde Türkiye'ye biraz olsun neşe ve umut vermek istediklerini vurguladı.



İlk iki maçı Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacaklarını hatırlatan Alman Hoca, DPA aracılığıyla şu mesajları verdi:



"YENİ EVLER İNŞA EDİLİYOR"



"İnsanlara neşe ve umut vermek istiyoruz. Bu sefer sadece sportif başarı için değil, moral için de önemli bir konu bu. Depremin olduğu bölge çok büyük bir alan. Mutlaka herkesin orada tanıdığı birileri var. Hazırlıklara başlamadan önce takımla bu konuda bir konuşma yaptık. Şimdi işin sportif tarafına odaklanmaya çalışıyoruz. Hiç böyle güçsüzlük duygusu yaşamamıştım. Haftalar sonra bile felaket insanın kafasını meşgul ediyor. Deprem elbette var ve onun getirdiği sorunlar da devam ediyor. Ama umut da var. Örneğin son zamanlarda yeni evler inşa edildi.



"FEDAKAR TAKIM, HIRSLI HOCA"



Tüm acılara rağmen spora odaklanmak. Bu çok özel bir şey. Genel olarak Türkler futbola çok düşkün. Bu sefer insanların milli takımlarını Almanya'da, Avrupa Şampiyonası'nda çok istedikleri gerçeği var. Almanya'da oynayan ya da Almanya doğumlu pek çok oyuncumuz var. İyi bir ekibimiz var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Bu özellikle Almanya bağlantılı oyuncularımız için özel bir hedef. Tabii ki takımın Almanya'da çok fazla destekçisi var. Hırvatistan ve Galler sıralamada önümüzde. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kendimizi göstermeliyiz. Bu bizim için sıra dışı bir hazırlık. Şampiyonaya katılmak için her şeyi yapacak bir Milli Takım ve Almanya'da kenarda olmak için en büyük hırsa sahip bir koç olacak."



