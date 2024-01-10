San Antonio Spurs'ün, eski oyuncusu Dejounte Murray'ye "araştırma amaçlı" ilgi gösterdiği bildirildi.



Geçtiğimiz yaz kontratını dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmış olan ve artık takasa uygun hale gelen Murray için, Atlanta Hawks'ın buna yönelik görüşmeleri değerlendirmeye başlayabileceği söylenmişti.



Los Angeles Lakers ve New York Knicks ekipleri Murray ile adı geçen iki takım olsa da, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre eski takımı Spurs de bu ihaleye katılabilir:



"Hala piyasasının tam olarak nasıl şekilleneceğini görmek için bekliyoruz, ancak bana söylendiğine göre kendisini araştırma ilgisi olan bir takım ise, eski ekibi San Antonio Spurs. Spurs, bilindiği üzere Victor Wembanyama ve Devin Vassell'in etrafında yapılanacak. Ayrıca birkaç draft varlıklarına da sahipler. Yapılanma yaklaşımlarında çok sabırlı bir yaklaşım sergileyecekler. Piyasayı hemen yoklama konusunda aceleleri yok, sabırlı olacaklar."



Spurs, Haziran 2022'de Murray'yi, yeniden yapılanma yolunda kendisine kontrat verme konusunda duyulan endişelerden ötürü Hawks'a takas etmişti.





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