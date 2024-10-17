Spugna: ''Gelecek adına onlar için de güzel bir tecrübe oldu''

Roma teknik direktörü Alessandro Spugna, Galatasaray'a karşı 6-1 kazandıkları maçta iyi oynadıklarını ve 3 puanın önemini vurguladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spugna: ''Gelecek adına onlar için de güzel bir tecrübe oldu''
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17 Ekim 2024 23:08
Galatasaray Petrol Ofisi karşısında 6-1 kazanarak puanını 6'ya yükselten Roma'da teknik direktör Alessandro Spugna, açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına güzel bir maç olduğunu belirten Spugna, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bir an önce maçı koparmak ve 3 puanı almak istedik. 90 dakika iyi oynadık, 6 golden fazlasını da atabilirdik. Giren ve çıkan oyunculardan çok memnunum, grup için önemli bir 3 puan oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı da değerlendiren Spugna şöyle konuştu:

"Kolay değil tabii ki, zor bir gruba denk geldiler. İyi oyunculara sahip olduklarını düşünüyorum. Gelecek adına onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Bu arada her şey bitmiş değil. Geçen sene Paris Saint-Germain de ilk 2 maçını kazanamamıştı ama sonra gruptan çıkmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün."

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