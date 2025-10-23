Sporting, Marsilya'yı son anlarda yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Sporting CP ve Marsilya karşı karşıya geldi.



Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.



Sporting CP'ye galibiyeti getiren golleri dakika 69'da Geny Catamo ile 86. dakikada Alisson Santos attı. Marsilya'nın golünü ise 14. dakikada Igor Paixao kaydetti.



Bu sonucun ardından Sporting CP, puanını 6 yaptı. Marsilya ise 3 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Sporting, Juventus deplasmanına gidecek. Marsilya, Atalanta'yı konuk edecek.