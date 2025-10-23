22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Sporting, Marsilya'yı son anlarda yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Sporting CP, sahasında Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 23 Ekim 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sporting, Marsilya'yı son anlarda yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Sporting CP ve Marsilya karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Sporting CP'ye galibiyeti getiren golleri dakika 69'da Geny Catamo ile 86. dakikada Alisson Santos attı. Marsilya'nın golünü ise 14. dakikada Igor Paixao kaydetti. 

Bu sonucun ardından Sporting CP, puanını 6 yaptı. Marsilya ise 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Sporting, Juventus deplasmanına gidecek. Marsilya, Atalanta'yı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.