Sporting, Amorim sonrası çöktü!

Sporting, Ruben Amorim'in ardından Joao Pereira ile çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sporting, Amorim sonrası çöktü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 13:47
Sporting Lizbon, teknik direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a gönderdikten sonra düşüşe geçti.

Portekizli teknik adamın ardından teknik direktörlük koltuğunu B Takımı'ndan Joao Pereira'ya emanet eden Sporting, Pereira yönetiminde çıktığı 3 maçta da kaybetti.

Pereira ile ligde Santa Clara'ya 1-0 kaybeden Sporting, Moreirense'ye ise 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Sporting, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında Arsenal karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery