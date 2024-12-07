Sporting, Amorim sonrası çöktü!

Sporting Lizbon, teknik direktörü Ruben Amorim'i Manchester United'a gönderdikten sonra düşüşe geçti.



Portekizli teknik adamın ardından teknik direktörlük koltuğunu B Takımı'ndan Joao Pereira'ya emanet eden Sporting, Pereira yönetiminde çıktığı 3 maçta da kaybetti.



Pereira ile ligde Santa Clara'ya 1-0 kaybeden Sporting, Moreirense'ye ise 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Sporting, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında Arsenal karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi yaşadı.



