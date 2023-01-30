Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta tamamlandı. İşte sonuçlar ve puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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30 Ocak 2023 23:53
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 22. hafta, Yılport Samsunspor'un Erzurumspor FK'yi 2-1 yendiği maçla sona erdi. Samsunspor bu galibiyetle averajla liderliğin yeni sahibi oldu. Haftaya lider başlayan Eyüpspor ise Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilince liderliği Samsunspor'a kaptırdı.

Sonuçlar

Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1

Tuzlaspor-Sakaryaspor: 2-3

Altınordu-Dyorex Boluspor: 1-1

Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1

Adanaspor-Bodrumspor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Altay: 1-1

Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: 2-1

Altaş Denizlispor-Manisa FK: 1-1

Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: 2-1

Puan durumu

Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:



  O G B M A Y Av. Puan
1.YILPORT SAMSUNSPOR 21 11 8 2 36 18 18 41
2.EYÜPSPOR 21 12 5 4 28 17 11 41
3.BODRUMSPOR 21 11 5 5 34 21 13 38
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 21 10 7 4 33 24 9 37
5.PENDİKSPOR FUTBOL 21 9 7 5 29 15 14 34
6.ÇAYKUR RİZESPOR 20 8 10 2 27 15 12 34
7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 20 9 7 4 32 27 5 34
8.SAKARYASPOR 21 11 1 9 34 32 2 34
9.DYOREX BOLUSPOR 21 9 7 5 25 23 2 34
10.GÖZTEPE 21 9 3 9 21 20 1 30
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 20 7 8 5 25 25 0 29
12.ADANASPOR 21 5 7 9 31 34 -3 22
13.ALTAY 21 5 7 9 23 30 -7 19
14.TUZLASPOR 21 5 4 12 24 33 -9 19
15.ERZURUMSPOR FK 21 5 6 10 22 32 -10 18
16.ALTINORDU 21 4 5 12 19 35 -16 17
17.YENİ MALATYASPOR 21 4 7 10 21 34 -13 16
18.GENÇLERBİRLİĞİ 21 3 4 14 25 41 -16 13
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 21 4 4 13 20 39 -19 13
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.

23. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

3 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Şubat Cumartesi:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)


 

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