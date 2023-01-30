Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 22. hafta, Yılport Samsunspor'un Erzurumspor FK'yi 2-1 yendiği maçla sona erdi. Samsunspor bu galibiyetle averajla liderliğin yeni sahibi oldu. Haftaya lider başlayan Eyüpspor ise Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilince liderliği Samsunspor'a kaptırdı.
Sonuçlar
Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1
Tuzlaspor-Sakaryaspor: 2-3
Altınordu-Dyorex Boluspor: 1-1
Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1
Adanaspor-Bodrumspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Altay: 1-1
Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: 2-1
Altaş Denizlispor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: 2-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un üçer puanı silinmiştir.
23. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
3 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
4 Şubat Cumartesi:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
5 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
6 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
Ligde 22. hafta, Yılport Samsunspor'un Erzurumspor FK'yi 2-1 yendiği maçla sona erdi. Samsunspor bu galibiyetle averajla liderliğin yeni sahibi oldu. Haftaya lider başlayan Eyüpspor ise Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilince liderliği Samsunspor'a kaptırdı.
Sonuçlar
Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1
Tuzlaspor-Sakaryaspor: 2-3
Altınordu-Dyorex Boluspor: 1-1
Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1
Adanaspor-Bodrumspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Altay: 1-1
Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: 2-1
Altaş Denizlispor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: 2-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|21
|11
|8
|2
|36
|18
|18
|41
|2.EYÜPSPOR
|21
|12
|5
|4
|28
|17
|11
|41
|3.BODRUMSPOR
|21
|11
|5
|5
|34
|21
|13
|38
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|21
|10
|7
|4
|33
|24
|9
|37
|5.PENDİKSPOR FUTBOL
|21
|9
|7
|5
|29
|15
|14
|34
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|8
|10
|2
|27
|15
|12
|34
|7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|20
|9
|7
|4
|32
|27
|5
|34
|8.SAKARYASPOR
|21
|11
|1
|9
|34
|32
|2
|34
|9.DYOREX BOLUSPOR
|21
|9
|7
|5
|25
|23
|2
|34
|10.GÖZTEPE
|21
|9
|3
|9
|21
|20
|1
|30
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|20
|7
|8
|5
|25
|25
|0
|29
|12.ADANASPOR
|21
|5
|7
|9
|31
|34
|-3
|22
|13.ALTAY
|21
|5
|7
|9
|23
|30
|-7
|19
|14.TUZLASPOR
|21
|5
|4
|12
|24
|33
|-9
|19
|15.ERZURUMSPOR FK
|21
|5
|6
|10
|22
|32
|-10
|18
|16.ALTINORDU
|21
|4
|5
|12
|19
|35
|-16
|17
|17.YENİ MALATYASPOR
|21
|4
|7
|10
|21
|34
|-13
|16
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|3
|4
|14
|25
|41
|-16
|13
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|21
|4
|4
|13
|20
|39
|-19
|13
23. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
3 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
4 Şubat Cumartesi:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
5 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
6 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
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