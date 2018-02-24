Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi, aynı zamanda helikopterli kayak olarak bilinen heliski sporunun Türkiye'deki merkezi Kaçkar Dağları'nı helikopterle havadan inceledi.Bakan Bak, beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ve heliski sporunu Türkiye'de başlatan İsviçreli kayakçı Therry Gasser ile Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndan helikopterle havalanarak incelemelerde bulundu.Yaklaşık 1,5 saat zirvelerde inceleme yapan Bak, zaman zaman helikopterle yaylalara inerek kar kalitesi ve teleferik yapılabilecek alanlar hakkında Gasser'den bilgi aldı.Bak, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nda yaklaşık 13 yıldır sürdürülen heliski sporunun bölge için çok önemli bir tanıtım aracı olduğunu söyledi.Kaçkar Dağları'nın muhteşem özelliklere sahip olduğunu belirten Bak, "Vadileri ve zirveleri beş altı noktaya inerek gördük. Uzmanlar bu işin yorumunu yapıyor. Gerekli çalışmaları yürütüyor. Kaçkarlar için kayak projesi çalışmamız var. Projenin uygulanabilirliği ile alakalı uzmanlarla yerinde bazı incelemelerde bulunduk." dedi.Bakan Bak, incelemeler sırasında çok büyük keyif aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"İnanılmaz bir potansiyel. İnanılmaz bir doğa var yukarıda. Kaçkarların zirvesinde göller, yaylalar inanılmaz bir tablo. Heliski sporu için gelenlerden karın kalitesi ile ilgili yorumlarını aldık. Rize'de planladığımız doğa ve kayak ve kış turizmi eksenindeki değerlendirmeleri yerinde görmüş olduk. Bu işin içerisinde yılarca görev yapan kişilerden bilgi aldık. Therry Gasser, 2004 yılından bu yana buraya gelerek heliski sporu ile ilgileniyor. Tecrübelerini, gözlemlerini bize aktardı. Çok verimli bir gezi oldu. 'Tekrar gitmek ister misin' deseler hemen gitmek isterim, kayak bile yapmak isterim."Bir projenin yapılabilmesi için çeşitli kriterler olduğuna dikkati çeken Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:"Rüzgar, yağmur, zirve ile alakalı konum ve eğim hakkında uzmanların değerlendirmesi çok önemli. Kayağa yeni başlayanlar için bazı değerlendirmeler, yükseklik başta olmak üzere pek çok konu var. Uzmanların görüşleri önemli. Bir yıldır Rize valimiz, parkurlar üzerinde değerlendirme yaparak uzmanlarla görüşüyor. Biz de bazı toplantılarda yer aldık. Ankara'da toplantı yaptık. Bu konuyu bütün detayları ile inceledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bir yol haritası çizeceğiz. Uzmanların 13 yılda ortaya koydukları değerlendirmeler var. Biz de buna göre değerlendirme yapacağız."Bakan Bak, yatırımlar yapılırken etki değeri ve risk analizinin ortaya konulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Kayak merkezi yatırımının ekonomik ömrünün ve fizibilitesinin müşteri potansiyeli ortada. Bir yatırım yapıyorsunuz. Yatırıma 100 lira harcıyorsunuz ama istediğiniz verimi elde edemiyorsunuz. Ülkenin kaynaklarını israf etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir planlama önemlidir. Bir işin planlaması yüzde 50'sidir. Birkaç kez daha yerinde uzmanlarla değerlendirme olacak." diye konuştu.Rize'nin turizm ekseni etrafında gelişmesi için havalimanı da yapıldığını dile getiren Bak, "Kayak merkezi yapılması, Ayder'in dönüşümü önemli. Havalimanı dolgusu devam ediyor. Turizm ekseninde yatırımlar olacak." şeklinde konuştu.