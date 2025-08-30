Spartak Moskova'dan Djiku'ya teklif!

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku için yeni bir teklif aldı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Spartak Moskova, Djiku transferi için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Rus temsilcisinin teklifinin 4 milyon euro olduğu öğrenildi.
Fransa'dan da Lille daha önce 31 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunmuştu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Djiku'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
