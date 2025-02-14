Solskjaer'in Trabzonspor planı!

Sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Elon Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic ile yeni yüzlerini de sahneye çıkaracak.



3 futbolcu kadroda yer alacak ancak ilk karşılaşmaya en az ikisinin kulübede başlamaları, gidişata göre sonradan takıma dahil olmaları bekleniyor.



ATHLETIC BILBAO MAÇINDAKİ GİBİ



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planı ise Athletic Bilbao'ya karşı 4-1 kazanılan zaferin oyununu sahaya yansıtmaktan geçiyor. Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı.



RASHICA VE MUCİ ÜZERİNDEN OLUŞTURDU



Vakit harcamadan oyunu hızlandırıp, rakibi dengesiz yakalayarak sonuca gitmeyi hedefleyen Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.



