Solskjaer'in neşteri, derbi zaferini getirdi!

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, ekibiyle birlikte karşılaşmayı günlerce masaya yatırarak 4-6-0 dizilişiyle çıkılmasına karar vermişti. Ciro Immobile'yi ilk 11'den kesen teknik ekip, bu hamlesiyle Galatasaray'ı hızlı ataklarla mağlup etti.
RAFA DAMGA VURDU
Rafa Silva, forvetsiz taktikte Beşiktaş'ın kilit oyuncularından oldu. Delici koşularıyla rakip savunmayı maç boyu oldukça zorlayan yıldız futbolcu, attığı müthiş solo golüyle galibiyette çok büyük pay sahibi oldu.
MARİO 2 ASİST İLE YILDIZLAŞTI
4-6-0 taktiğinde forvet arkasında maestro rolünü üstlenen Joao Mario, Rafa'nın ve Gedson Fernandes'in attığı gollerde gol paslarını vererek, Solskjaer'in verdiği görevi maç boyu çok iyi bir şekilde uyguladı.
OSİMHEN'E ÖZEL MARKAJ
Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Victor Osimhen'i Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'nın yakın markajına aldırdı. Maç boyu Osimhen'e nefes aldırmayan savunma ikilisi, Galatasaray'ın hücumda etkisiz olmasında büyük rol oynadı.
RAFA DAMGA VURDU
Rafa Silva, forvetsiz taktikte Beşiktaş'ın kilit oyuncularından oldu. Delici koşularıyla rakip savunmayı maç boyu oldukça zorlayan yıldız futbolcu, attığı müthiş solo golüyle galibiyette çok büyük pay sahibi oldu.
MARİO 2 ASİST İLE YILDIZLAŞTI
4-6-0 taktiğinde forvet arkasında maestro rolünü üstlenen Joao Mario, Rafa'nın ve Gedson Fernandes'in attığı gollerde gol paslarını vererek, Solskjaer'in verdiği görevi maç boyu çok iyi bir şekilde uyguladı.
OSİMHEN'E ÖZEL MARKAJ
Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Victor Osimhen'i Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'nın yakın markajına aldırdı. Maç boyu Osimhen'e nefes aldırmayan savunma ikilisi, Galatasaray'ın hücumda etkisiz olmasında büyük rol oynadı.