Solskjaer'den net mesaj! 'Athletic ruhuyla devam'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'deki ilk sınavına bugün Onvo Antalyaspor deplasmanında çıkacak.
Kartal'ın başındaki ilk maçında hafta arası Athletic Bilbao karşısında 4-1'lik görkemli bir galibiyete imza atan ve oynattığı futbolla büyük alkış toplayan Norveçli hoca, Antalya'da da üç puan arayacak.
Solskjaer, Antalyaspor deplasmanında Athletic Bilbao maçının 11'ini bozmayacak. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, İspanyol ekibiyle oynadıkları müsabakanın en başarılı isimlerinden biri olan Ernest Muçi'ye yine 11'de forma verecek.
YÜKSEK ENERJİ VE TAKIM RUHU
Antalyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Solskjaer'in Athletic Bilbao karşılaşmasındaki kazanma arzusu ve enerjinin sahaya yansıtılmasını isteyerek, "Takım ruhu ve yüksek enerjiyle oynarsak galip gelen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU
Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Mert, Ersin, Rafa Silva, Al Musrati ve Immobile bugün kart görmeleri halinde 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Diğer yandan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak. Akdeniz ekibi, Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmada geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
GRAF, UZAKTAN DESTEK VERİYOR
Beşiktaş'ın yeni dönem için anlaşma sağladığı scout şefi Eduard Graf çalışmalarına başladı. Graf'ın siyah-beyazlılara uzaktan destek sağlayacağı aktarıldı.
Borussia Dortmund Kulübü tarafından sözleşmesi uzatılan ve mart ayına kadar Almanya'da kalacak olan Eduard Graf'ın gelişinin birkaç ay uzadığı belirtildi.
Graf buna rağmen Beşiktaş'ın güncel transferlerinde aktif rol üstlenecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şef scout ile sürekli irtibat halinde bulunduğu, siyah-beyazlıların transfer listesinin de bu şekilde netleştiği ifade edildi.
Kartal'ın başındaki ilk maçında hafta arası Athletic Bilbao karşısında 4-1'lik görkemli bir galibiyete imza atan ve oynattığı futbolla büyük alkış toplayan Norveçli hoca, Antalya'da da üç puan arayacak.
Solskjaer, Antalyaspor deplasmanında Athletic Bilbao maçının 11'ini bozmayacak. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, İspanyol ekibiyle oynadıkları müsabakanın en başarılı isimlerinden biri olan Ernest Muçi'ye yine 11'de forma verecek.
YÜKSEK ENERJİ VE TAKIM RUHU
Antalyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yapan Solskjaer'in Athletic Bilbao karşılaşmasındaki kazanma arzusu ve enerjinin sahaya yansıtılmasını isteyerek, "Takım ruhu ve yüksek enerjiyle oynarsak galip gelen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU
Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Mert, Ersin, Rafa Silva, Al Musrati ve Immobile bugün kart görmeleri halinde 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Diğer yandan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak. Akdeniz ekibi, Belözoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmada geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.
GRAF, UZAKTAN DESTEK VERİYOR
Beşiktaş'ın yeni dönem için anlaşma sağladığı scout şefi Eduard Graf çalışmalarına başladı. Graf'ın siyah-beyazlılara uzaktan destek sağlayacağı aktarıldı.
Borussia Dortmund Kulübü tarafından sözleşmesi uzatılan ve mart ayına kadar Almanya'da kalacak olan Eduard Graf'ın gelişinin birkaç ay uzadığı belirtildi.
Graf buna rağmen Beşiktaş'ın güncel transferlerinde aktif rol üstlenecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şef scout ile sürekli irtibat halinde bulunduğu, siyah-beyazlıların transfer listesinin de bu şekilde netleştiği ifade edildi.